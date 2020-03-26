Кремль: Эпидемии коронавируса в РФ нет, но нужно быть готовыми к худшему сценарию

В России нет эпидемии коронавируса, а ситуация с заболеваемостью гораздо лучше, чем во многих странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах введения режим чрезвычайной ситуации.

«В данном случае эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. Единственное, что я хочу еще раз напомнить, у нас де-факто эпидемии нет», – сказал он (здесь и далее цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Кремля отметил, что отсутствие эпидемии объясняется принятыми правительством мерами. «Это благодаря тем мерам, которые заблаговременно начало принимать наше правительство, и благодаря той эффективной системе противодействия распространению коронавирусу, которая была создана в РФ. Пока президент исходит именно из этого», – уточнил он.

Песков также добавил, что решение президента объявить выходной следующую неделю связано с тем, что необходимо помешать дальнейшему проникновению вируса в РФ.

Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что «удастся избежать эпидемии». «Но наверняка вы помните, что в больнице в Коммунарке главврач рассказывал Путину о различных сценариях. В любом случае государство исходит из того, что, какая бы ни была ситуация, насколько бы она ни была благоприятнее, чем на передовой фронта борьбы с коронавирусом, тем не менее, нужно быть готовыми к худшему сценарию. Чтобы затем обрадоваться лучшему, как сказал врач», – Песков.

Как сообщалось ранее, на данный момент в России зафиксировано 840 случаев новой коронавирусной инфекции, подтверждены две первые смерти от COVID-19.

Москва, Анастасия Смирнова

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