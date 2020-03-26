Путин назвал возможный срок победы над коронавирусом

Россия может справиться с угрозой распространения коронавирусной инфекцией раньше, чем через три месяца. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

Как отмечает «Интерфакс», срок в три месяца назвал гендиректор ООО «Лекторий» Яков Сомов. В ответ глава государства обратил внимание, что во многих государствах считают иначе, называя ситуацию «войной».

«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз, потому что в некоторых странах говорили, что война с ним – так они войной называют – будет очень долгой. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, и я надеюсь, что, может быть, даже раньше, чем вы сказали», – заявил Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 26.03.20

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