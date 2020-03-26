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Четверг, 26 марта 2020, 16:36 мск

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Представитель ВОЗ: России не нужен карантин по коронавирусу

Россия в целом, как и Москва, где зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом, не нуждаются в карантине, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что полностью доверяет «национальным авторитетам», которые владеют статистикой заболеваний в стране и ее столице.

По мнению представителя ВОЗ, ни в Москве, ни в других городах РФ пока не стоит вводить такой же жесткий карантин, как в Италии. В прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты» ТАСС Вуйнович заявила, что стране будет легче пройти этот сложный период, «если Россия и Москва смогут соблюдать самодисциплину».

«Но если будет нужно, я уверена, что и эта мера будет применяться, но на этот момент, кажется, что она еще не нужна. Я абсолютно доверяю национальным авторитетам, авторитетам в Москве, которые <...> владеют цифрами, которые очень важны», – сказала Вуйнович, отметив, что социальную дистанцию можно сохранять без объявления карантина, что уже продемонстрировали Сингапур и Япония.

Меры по борьбе с коронавирусом в России представитель ВОЗ оценила высоко, отметив, что «это не одна мера, а целый комплекс», и «Россия практически опередила инфекции своей подготовленностью». Так, Вуйнович назвала беспрецедентно хорошими мерами досмотр в российских аэропортах. «Есть тестирование для прилетающих, самоизоляция или изоляция на 14 дней. Меры усиливаются не только в аэропортах, но и в других «точках пересечения», – пояснила она.

По данным правительственного ресурса стопкоронавирус.рф, на 26 марта в России насчитывается 840 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Москва, Татьяна Дорофеева

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