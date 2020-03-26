Путину придется выступать перед нацией второй раз: пока объявлены полумеры

Анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным в связи с угрозой коронавируса новшества являются полумерами, и очевидно, россияне вскоре увидят второе выступление главы государства. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, «второй пакет» может включать как достаточно жесткие ограничения для граждан – по типу тех, что уже действуют в некоторых странах ЕС, так и специальные «налоги на коронавирус» для представителей российского списка Forbes.

«Пока речь идет о полумерах, в какой-то степени это заигрывание с гражданами, – считает собеседник РИА «Новый День». – Любой политик зависит от общественного мнения, Владимир Владимирович Путин не исключение – он зависит даже больше, чем остальные. На сегодняшний день он реализует общественный запрос так, как он его видит».

Страна пока морально не готова к жестким ограничениям с введением карантина, закрытием городов и торговых точек, отмечает Калачев. «Можно было через это переступить, но через это не переступили. Жесткие ограничения, конечно, сказались бы на экономике страны, которая и так вошла в зону турбулентности, поэтому выбран был консервативный вариант», – сказал политолог.

Предложенные президентом меры в существующей ситуации выглядят вполне разумно, однако они представляются неполными. «С одной стороны, здесь не хватает причастности к происходящему со стороны самых богатых людей страны – хорошо бы миллионеров обложить специальным «налогом на коронавирус». В конце концов, страна им помогала, пора помочь стране», – пояснил Калачев. С другой стороны, ситуация, в которой оказался малый и средний бизнес с учетом новых вызовов и угроз, требует более решительных мер. Речь может идти о полной отмене налогов на период эпидемии коронавируса – так, например, поступили власти в США, предоставив предпринимателям трехмесячные каникулы. В России же президент предложил лишь отсрочить для бизнеса уплату налогов.

Фактически сейчас существуйте два полярных сценария действий стран, охваченных пандемией коронавируса: первый – не объявлять ЧС и вообще ничего не закрывать, второй – по принципу Китая и некоторых стран Европы вводить жесткие карантинные меры с закрытием всех точек торговли и услуг, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Россия же выбрала третий – менее жесткий вариант, при котором сохраняется некий баланс между мерами против распространения эпидемии и сохранением экономики.

«Консервативный путь предполагает, что все само собой рассосется. Главное – не делать ошибок, и дать времени самому разобраться со всеми проблемами. Я не берусь сказать, что было бы правильно в этой ситуации – полностью игнорировать проблему или вводить самые жесткие меры изначально, но, я думаю, что само собой вряд ли рассосется, – прогнозирует Калачев. – Более того, я думаю, что все запасы прочности могут закончиться и у малого и среднего бизнеса, и у обычных граждан, которые пока сидят на этих всех килограммах крупы, макарон и тд, и тогда власти придется предлагать что-то еще».

«На самом деле малый и средний бизнес может этой ситуации и не пережить, и решения властей могут стать фатальными, – считает политолог. – Тут надо посмотреть на опыт других стран, где меры поддержки выглядят куда более внушительно».

Серьезные риски связаны и с объявленной для россиян неделей выходных – с 28 марта по 5 апреля в стране будут работать только службы жизнеобеспечения и самые необходимые предприятия. Фактически власти, не рискнувшие вводить карантин, предоставили населению недельный отпуск. «А во время отпуска люди могут разъехаться навещать родственников и знакомых по все стране, и ситуация из-за этого может только усугубиться, – отмечает Калачев. – А в это время компании должны будут платить зарплату своим сотрудникам, аренду, но зарабатывать из-за простоя они не смогут. И возникает вопрос – а где механизмы реальной компенсации, предложены они или нет?»

Вопросы вызывает и решение обложить 13% налогом доходы вкладчиков, которые держат в банках более миллиона рублей. «Это стимул снимать деньги из банков, – констатирует собеседник агентства. – Куда эти деньги пойдут? В акции и облигации? Очень сомневаюсь. Они могут остаться на рынке, и это подхлестнет инфляцию».

Эффект от предложенных мер будет понятен через некоторое время, пока он не очевиден, обратил внимание он. При этом ситуация с эпидемией усугубляется падением цен на нефть и волатильностью рубля, и это несет дополнительные риски. «Пока мы еще проедаем старые запасы. У нас нет дефицита необходимого, продовольственного кризиса нет. Но [что произойдет] когда мы эти старые запасы доедим? На самом деле рост цен будет, он просто отсрочен во времени. Это очевидно», – подчеркнул Калачев.

«Мне кажется, что этот средний путь может оказаться губительным. Но, с другой стороны, это как бы подготовка к тому, что рано или поздно придется, вероятно, идти на определенные ужесточения, потому что проблема сама собой не рассосется, – полагает собеседник агентства. – Придется вводить реальный карантин, режим ЧС, может быть, какие-то выплаты – не просто автоматическое продление пособий и тд, а какие-то реальные выплаты малоимущим, по типу тех, что Собянин предлагает в Москве, только в масштабах России. Уже понятно, что безработица будет расти, это совершенно очевидно, и количество людей без денег будет увеличиваться».

В таких условиях вопрос в том, когда именно правительству придется «открывать кубышку», и во что именно вливать средства, чтобы поддержать приемлемый уровень социального самочувствия с одной стороны, а с другой – не дать пандемии развиться.

«Я думаю, введенные меры – это первое приближение. А реально все может быть в скором времени намного хуже, со всеми вытекающими последствиями, и соответственно, президенту придется обращаться к людям еще раз, объясняя другие, уже более жесткие меры, – говорит Калачев. – Может быть, в конце концов, уже демонстрируя готовность облагать [«налогом на коронавирус»] не только средний класс, но и увеличить социальную нагрузку на тех, кто входит списки Forbes».

Прогнозировать сроки «второго пакета» мер пока сложно, поскольку российская статистика вряд ли отражает реальное положение дел, и неясно, как скоро кривая пандемии взметнется вверх. Такой всплеск, очевидно, дало бы сплошное тестирование всех граждан с признаками ОРВИ. Но если ситуация будет усугубляться, и второе обращение президента к нации россияне услышат в конце апреля-начале мая, а возможно и раньше, считает эксперт.

Предпосылки для того, чтобы ситуация в России развивалась по итальянскому сценарию есть. «Мы очень похожи именно на итальянцев. Кроме, может быть, того, что у нас по вечерам бабушки и дедушки в ресторан не ходят, и при встречах мы так не целуемся, как они, но на самом деле сходство есть, – говорит собеседник агентства. – И потом, у нас же есть и другие риски. Стресс будет косить людей со страшной силой: инфаркты, инсульты, алкоголизм на почве самоизоляции, со всеми вытекающими последствиями».

«Сейчас очень много людей окажется в состоянии растерянности, и это может создать проблемы не меньше, чем коронавирус, – отметил Калачев. – Потому что до сих пор было ощущение, что все это происходит у них, а у нас как-то рассосется. Но, видимо, не рассосется».

Как сообщал «Новый День», в России за сутки выявлено 182 новых случая заболевания коронавирусом в 18 регионах. Общее число заразившихся достигло 840 человек в 56 регионах. В Москве заболеваемость выросла на треть – больных COVID-19 стало больше на 136 человек, и на сегодня их общее число составляет 546 человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

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