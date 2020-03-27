В Москве из-за коронавируса умер третий пациент

В Москве зарегистрирован третий случай смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на правительственном сайте стопкоронавирус.рф.

В столичной больнице скончалась 70летняя женщина, у которой была диагностирована двусторонняя пневмония и коронавирус. На данный момент все три летальных случая в России приходятся на Москву.

«Интерфакс» уточняет, что 70-летняя женщина пять дней лечилась самостоятельно дома, не обращаясь к врачам. После этого она поступила в одну из городских больниц, где у нее была диагностирована коронавирусная инфекция и подтверждена двусторонняя пневмония. Москвичка 20 лет страдала диабетом, имела терминальную почечную недостаточность и другие сопутствующие заболевания.

По официальным данным в России число больных коронавирусной инфекцией составляет уже 1036 человек, за последние сутки выявлено 196 новых случаев, выздоровело 45 человек. В Москве насчитывается 703 больных и 18 выздоровевших.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.03.20

«Талантливые люди…»: сокращение прожиточного минимума в Москве удивило депутата гордумы. / В Италии изъяли крупную партию поддельных тестов на коронавирус. / ЕГЭ хотят перенести на август из-за пандемии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»