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Пятница, 27 марта 2020, 13:33 мск

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Маршируйте и медитируйте: ВОЗ выступила с рекомендациями в условиях карантина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала людям, которые оказались на карантине из-за угрозы коронавируса, маршировать, медитировать и не употреблять алкоголь.

Как считают эксперты ВОЗ, долгое пребывание дома времени повлечь дополнительный стресс и поставить под угрозу физиологическое и психическое здоровье граждан. В связи с этим организация разработала методическое пособие с «простыми и безопасными способами поддержания физической активности в условиях ограниченного пространства», говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Первый совет – делать короткие активные перерывы в течение дня с танцами или играми с детьми. Уборка дома и уход за садом также позволяют оставаться физически активными в домашних условиях.

Кроме этого, можно использовать он-лайн уроки с тренировками, которые предлагают целый комплекс физических упражнений.

В ВОЗ рекомендуют также просто ходить по периметру своей квартиры, маршировать на месте и больше стоять. «Медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие», – отмечают врачи.

Кроме этого, эксперты ВОЗ советуют отказаться от алкоголя, правильно питаться и пить больше воды. При этом в еде лучше отдавать предпочтение цельнозерновым, а не рафинированным продуктам.

Москва, Мария Вяткина

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