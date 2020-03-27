Главный эпидемиолог Минздрава РФ озвучил прогноз о сроках спада угрозы коронавируса

Активность распространения коронавирусной инфекции в России может снизиться в конце апреля – начале мая. Такое мнение в интервью «Интерфаксу» высказал академик, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. По его оценке, динамика распространения этого вируса не свидетельствует о резком увеличении числа больных.

«С учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится. Новый коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций, которые характеризуются сезонным повышением в осенне-зимний период», – сказал Брико.

Главный эпидемиолог Миндрава РФ также отметил, что рост числа заболевших может увеличиться не за счет новых заболевших, а за счет расширения тестирования. «Сейчас ряд медицинских организаций, имеющие соответствующие лицензии, могут проводить тестирование. Они и могут определить легкие формы заболевания», – сказал эксперт.

Он напомнил, что коронавирус по-прежнему несет серьезную опасность только для хронически больных людей и для пожилых, у которых понижен иммунитет. Вообще более 80% заболевших сегодня имеют легкие формы заболевания, уточнил Брико.

За последние сутки в России зарегистрировано 196 новых случаев заражения новым коронавирусом в 16 регионах – это наибольший суточный прирост больных COVID-19, один человек скончался. Общее число инфицированных достигло 1036 человек в 58 регионах.

Москва, Светлана Антонова

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