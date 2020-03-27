Коронавирусная ситуация скоро прояснится: пока власть «умывает руки»

Российское государство снимает с себя ответственность за обеспечение безопасности граждан в условиях угрозы коронавируса. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный общественный деятель, лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов, комментируя меры по нераспространению заболевания в РФ. По его оценке, нерешительность властей связана с отсутствием данных о реальной ситуации, в противном случае даже объявленные меры могли не понадобиться, или наоборот – нужно было бы действовать жестче.

«Целесообразность карантина я бы оценил положительно. Но у нас не ввели карантин, у нас сделали выходные дни. Это ни к чему не обязывает, все люди продолжат общение между собой. Человека оставили один на один с проблемой – он сам принимает решение, как действовать», – сказал Чухлебов.

Как считает политик, объявив «коронавирусные каникулы», власть сняла с себя ответственность по обеспечению безопасности граждан и переложила ее на плечи бизнеса и населения. «Если уж вводить, то нужно вводить более жесткие меры – такие, как карантин, чтобы можно было разъяснить, что происходит – чтобы все всё понимали. А когда просто по телевизору выступает человек и говорит: «Ребята, дарю вам праздники». Ну и что? Понятно, что, раз все это оплачивается из его кошелька, многие уже заявили, что будут работать. Если уж подошли к такой ситуации, то нужно было это делать с умом. Я считаю, что они оставили этот риск на гражданах: «Смотрите, какой я хороший, я вам дарю праздники…» Всегда будет возможность сдать назад и сказать – извините, это вы сами устроили, мы вам сделали праздники, а вы не смогли посидеть дома», – отметил Чухлебов.

По его мнению, нерешительность властей может быть связана с отсутствием точной информации о числе заболевших коронавирусом. «То, что происходит в нашей стране, думаю, действительно связано с тем, что у нас не такое большое количество людей либо обращаются в медучреждения, либо имели возможность где-либо сдать анализ и пройти тест и узнать, есть вирус или нет. Это сейчас ситуация начала меняться», – сказал он.

Вместе с тем Чухлебов обратил внимание, что, если судить по имеющимся данным, в других странах болезнь распространяются гораздо быстрее, чем в России. «Наверняка они (власти) не знают реальное количество заболевших. Примерно понимают, конечно – если вы не вводите карантин и оставляете работать метро, как главное место, где можно эти инфекции распространять, закрываете границы только после того, как подтвердилось, что большое количество людей болеет… Но когда ты берешь на себя риск и вводишь карантин – необходимы большие финансовые вливания для его обеспечения. Достоверно не зная, какое реальное количество зараженных, решиться на это трудно. Допустим, число заболевших такое, как нам сейчас известно, – не превышает тысячи человек, тогда все эти меры и затраты – излишние», – пояснил эксперт.

Чухлебов выразил уверенность, что, если бы власти ввели карантин, закрыли бы общественный транспорт, метро в крупных городах, то риски эпидемии в стране удалось бы значительно снизить. «Никто не говорит о том, чтобы вводить тяжелую технику, но взять ответственность и сказать, что мы вводим карантин, закрыть весь транспорт – целесообразно. То, что Собянин сказал, что нельзя закрывать метро, потому что нельзя останавливать транспорт – так пусть он работает, пусть машинисты ездят, но для людей он будет закрыт…» – заявил он.

При этом Чухлебов подчеркнул, что даже те меры, которые были анонсированы, вводятся не сразу, что еще больше уменьшает их возможный позитивный эффект. «Если мы вводим меры, они должны вступать в силу сразу. А многие сейчас в сетях пишут – давайте отрываться напоследок! Какой смысл всего этого? Дали четыре дня, чтобы как можно больше заразить?!» – возмутился он.

Как полагает политик, сейчас многое зависит от сознательности самих граждан. «Люди разделились. Есть те, кто не понимает, зачем прятаться, верят в свой иммунитет, а есть те, кто понимает, что от их действий зависит жизнь многих людей вокруг, тех же родственников, друзей, знакомых, у которых могут быть болезни», – сказал Чухлебов.

«Плюс, тяжело жить, когда тебе не платят зарплату – у всех разные способы оплаты, свой договор, не все могут себе позволить эту неделю. А те меры поддержки бизнеса, с которыми выступили – бизнес уже стоит даже не на одной ноге, а практически падает, ему сделали еще большую подножку. Ему сейчас не нужна отсрочка по налогам – это фарс», – констатировал он.

По его оценке, ситуация с коронавирусом в России прояснится в течение ближайших четырех-пяти дней. «Я думаю, что те, кто решит, что они здоровы, продолжит общаться и выходить на улицу. Если власть не одумается и не ужесточит меры с транспортом, то много заразится. Я надеюсь, конечно, что это не итальянский сценарий, но…» – заключил Чухлебов.

Как сообщал «Новый День», 25 марта президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил следующую неделю нерабочей для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Одновременно в стране вводится запрет на работу непродовольственных магазинов, точек общественного питания, развлекательных мероприятий. Постепенно останавливается авиа- и железнодорожное сообщение.

За последние сутки в России зарегистрировано 196 новых случаев заражения новым коронавирусом в 16 регионах – это наибольший суточный прирост больных COVID-19. Общее число инфицированных достигло 1036 человек в 58 регионах. Три человека скончались.

Москва, Мария Вяткина

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