«Нетехнично»: коронавирус выявил «много дыр» в системе госуправления

Угроза эпидемии коронавируса в России обнажила проблемы в системе государственного управления. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. По его оценке, в условиях вызова, перед которым сейчас оказалась Россия, руководству страны не хватает техничности, а действиях правительства и региональных властей «много дыр», которые «бросаются в глаза».

«Это реальный большой серьезный вызов, очень масштабный. Есть некие общие установки, которые являются очень правильными. Но крайне не хватает техничности. Правительственные мероприятия не выглядят техничными, в них очень много дыр, которые бросаются в глаза», – констатировал парламентарий.

Шеин считает, что противоречия всплывают даже в проблеме обеспечения населения товарами первой необходимости. «В пятницу правительство опубликовало список товаров первой необходимости. Но вслед за этим – в воскресенье – правительство поменяло свое постановление, и теперь это список товаров – рекомендуемых в качестве товаров первой необходимости. Рекомендации означают, что предприниматель вправе их не выполнять, как и любую другую рекомендацию. Более того, в том же постановлении содержится замечательный пункт, где сказано, если предприниматель торгует каким-то из товаров из списка, он может торговать и всем остальным», – обратил внимание депутат.

Он пояснил, что уточнение, вероятнее всего, должно было касаться супермаркетов и торговых центов, где продаются продукты питания и сопутствующие товары. «А у них получилось по-другому: если магазин, который торгует шубами, заодно на прилавок вываливает несколько свечей или пару тех же самых спичек, то магазин спокойно может торговать шубами и дальше», – сказал Шеин.

При этом депутат отметил, что процесс противодействия угрозе эпидемии значительно тормозится из-за зависимости «Единой России» от правительства. «К сожалению, на Охотном ряду (в Госдуме) есть некая зависимость «Единой России» от правительства, и она местами не дает работать. В чем была проблема с масками и аппаратами ИВЛ? Мы работали в рамках обычного законодательства о госзакупках: что-то надо купить – мы на электронных торгах выставляем заявку, желающим поучаствовать дается месяц и так далее. Но в условиях эпидемии это невозможно делать. Я вносил поправку, чтобы медицинские изделия и лекарственные препараты в условиях пандемии можно было покупать без конкурсов. «Единая Россия» отклонила эту поправку, за которую голосовала вся парламентская оппозиция. Слава Богу, Минфин РФ выступил с донесением, что так можно делать. Сейчас правительство вдогонку в Думу внесло законопроект один в один тому тексту, который вносил я – вот это на каждом шагу», – подчеркнул он.

Как считает политик, ситуация осложняется отсутствием законодательной базы, чтобы действовать в таких экстренных условиях. В качестве примера он привел решения московских и подмосковных властей, фактически объявивших в столичном регионе карантин. «Проблема заключается в чем? Естественно, в стране никакого закона об эпидемии быть не может, потому что человечество с этим не сталкивалось со времен испанского гриппа – уже лет как сто. В этих условиях никакой законодательной базы не существует. И поэтому, когда Сергей Собянин и Андрей Воробьев стали вводить некие мероприятия в Москве и Подмосковье, возник вопрос о полномочиях, чтобы они смогли это сделать. У них нет таких полномочий. Это проблема», – констатировал Шеин.

Как сообщал «Новый День», за истекшие сутки в России зарегистрировано 302 новых случая заражения коронавирусом, а общее количество достигло 1836. Под медицинским наблюдением находятся 194,3 тысячи граждан.

Москва, Мария Вяткина

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