Закрытие Москвы БТРами не планируется, но жесткие меры «согласованы»

Жесткие ограничения в Москве и Подмосковье связи с угрозой распространения коронавируса в РФ, вызвавшие широкий общественный резонанс, наверняка согласованы. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный адвокат Дмитрий Аграновский. По его мнению, таким образом региональная исполнительная власть действует на опережение, и это вполне оправдано.

«Для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан необходимо идти на крайние меры. Я думаю, что в данном случае губернаторы исходят из имеющейся у них информации. Конечно, они где-то это согласовали. Но режим ЧС не вводится. Я думаю, что закон на стороне Собянина и Воробьева», – сказал Аграновский.

Юрист обратил внимание, что пока ответственность за нарушение рекомендаций не вводится. «По идее, вы можете гулять на улице сколько угодно, если у вас нет головы. Нас просто призывают. Другое дело, как у нас на практике будет исполняться. Я не вижу пока, что действия противоречат Конституции и законодательству. Они носят рекомендательный характер, но, достаточно настойчивый. Исходя из ситуации, это оправдано», – сказал он.

Аграновский выразил уверенность, что в период чрезвычайной ситуации, инициатива должна исходить от исполнительной власти. «Власти сейчас играют на опережение. Исполнительная власть оперативнее реагирует на все вызовы, а представительская власть пока соберётся... Сейчас есть рядом пример Италии и США – стран, в которых из-за отсутствия порядка и бардака все это вылилось в целую эпидемию. У нас пока такого нет», – отметил он.

При этом адвокат отметил, что в этом вопросе также должен соблюдаться баланс. «Конечно, не хотелось бы, чтобы принимались избыточные меры. В Интернете уже шутят, что не так опасен коронавирус, как меры по борьбе с ним, но там много шутников… В целом, я думаю, закрытие Москвы с БТРами и прочим в ближайшее время не планируется, а какие-то чисто полицейские акции, проверка машин, проверка документов – вполне возможно. Но обратите внимание, свобода движения транспорта не ограничивается», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», с 20 марта в Москве и Подмосковье введен домашний режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, похода в ближайшем работающий магазин или аптеку, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор.

Предполагается, что контролировать соблюдение домашнего режима и установленных правил перемещения горожан будет специальная система, которую развернут в течение ближайшей недели.

Сенатор Андрей Клишас, комментируя поправки в ограничительный указ Собянина, заявил, что у мэра Москвы не было полномочий вводить ограничения конституционных прав и свобод граждан.

Москва, Мария Вяткина

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