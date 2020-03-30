Москва рискует остаться в режиме изоляции надолго

В Москве жесткий режим самоизоляции, о введении которого распорядился мэр Москвы Сергей Собянин, может продлиться, как минимум, до 14 апреля. Такая информация была опубликована в официальном телеграм-канале столичного оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом. Позже эта публикация была изменена: вместо конкретной даты указано, что карантин продлится в «ближайшее время».

«Согласно указу Мэра Москвы, режим самоизоляции введен для всех жителей столицы независимо от их возраста. Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу», – говорится в сообщении.

Между тем, по данным источников РИА «Новый День», режим жесткой изоляции может затянуться на два месяца, как это было в Китае.

Как известно, режим домашней самоизоляции для всех жителей столицы, вне зависимости от возраста, начал действовать сегодня, 30 марта. Согласно указу мэра Москвы, покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также выгула домашних животных и выноса бытового мусора.

Сегодня же Собянин пообещал, что режим изоляции будет ужесточаться. В течение недели власти столицы намерены полностью внедрить систему тотальной слежки за москвичами.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.03.20

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