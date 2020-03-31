Плюс 500: в России число заболевших коронавирусом превысило 2 тысячи человек, 17 – погибли

За последние сутки в России подтверждено 500 случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Общее количество заболевших достигло 2 337 в 73 регионах, а число летальных исходов выросло до 17.

Как говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора, больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Москве – 387 и Санкт-Петербурге – 48. Вместе с тем, по девять инфицированных зарегистрировано в Дагестане и Свердловской области, по шесть – в Мурманской области и Бурятии, по пять – Татарстане и Пензенской области. По трое заболевших в Ленинградской и Ростовской областях, по два – в Воронежской, Астраханской, Тюменской областях, а также в Башкирии и Приморском крае. По одному инфицированному выявлено в Костромской, Нижегородской, Самарской, Иркутской и Магаданской областях, а также в Калмыкии, Крыму, Хабаровском и Алтайском краях.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В федеральном оперативном штабе уточнили, что выписаны по выздоровлению за весь период по России 121 человек. Между тем за сутки зафиксировано восемь летальных случаев: пять – в Москве, по одному в Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенской областях, а за весь период погибли 17 человек.

По состоянию на 30 марта, проведено 536 669 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.03.20

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