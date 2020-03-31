Почти 90% новых заболевших коронавирусом в Москве заразились внутри страны

В Москве за последние сутки подтверждено 387 новых случаев заражения коронавирусом, пятеро пациентов скончались. По данным столичного оперативного штаба, только 10% выявленных больных посещали европейские государства, где инфекция получила распространение. Таким образом остальные заразились внутри страны.

Сообщается, что около 40% заболевших – граждане в возрасте от 40 до 65 лет, почти 35% – от 18 до 40 лет. Еще 20% – люди старше 65 лет и примерно 5% – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1613 случаев заболевания. Общее количество заболевших достигло 2 337 в 73 регионах, а число летальных исходов выросло до 17.

Напомним, еще в конце прошлой недели Роспотребнадзор заявлял, что все новые случаи заражения коронавирусом выявляют только у тех, кто непосредственно был за рубежом в последние две недели. Однако 27 марта стала появляться информация, что заражения происходят уже внутри страны.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.03.20

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