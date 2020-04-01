«Почему вы сегодня без маски?» Спикер Госдумы отказался использовать средства защиты

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, которые пришли на пленарное заседание без медицинских масок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пример он привел лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который явился в зал в маске и перчатках.

«На вас все смотрят! И вот эта бесшабашность передается, и мы видим эти пикники постоянные, игнорирование призывов. У нас много избралось врачей, профессоров. Дмитрий Анатольевич, вы врач, – обратился он к «единороссу», главе думского комитета по охране здоровья Дмитрию Морозову. – Почему вы сегодня без маски? Коллеги, да заканчивайте вы эти популистские призывы! Покажите, как должны себя вести граждане в этой ситуации».

При этом сам Володин надевать маску категорически отказался, заявив, что у него «не получится в маске вести диалог». «Я бы ее надел, но что бы вы услышали? Бу-бу-бу-бу! И что дальше?» – засмеялся спикер Госдумы, напомнив, что расстояние между креслами в зале менее рекомендованной дистанции в полтора метра, однако в президиуме места гораздо больше.

Москва, Татьяна Дорофеева

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