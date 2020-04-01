«Технический сбой»: в Госдуме «Единой России» впервые не хватило голосов, чтобы продавить законопроект

Сегодня в нижней палате российского парламента в первом чтении был заблокирован законопроект, разрешающий РЖД в упрощенном порядке оформлять документы на землю, проводить оценку воздействия на окружающую среду и даже начинать стройку до получения разрешительных документов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», при голосовании документ поддержало всего 217 депутатов – что, судя по реакции вице-спикера Госдумы Александра Жукова, его изрядно удивило. Попытка объявить повторное голосование также провалилась под аплодисменты оппозиции в зале.

Представляя на пленарном заседании Госдумы законопроект, депутат от «Единой России» Николай Гончар отметил, что правительство РФ подготовило комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры, в результате чего «нам предстоит в четыре раза до 2024 года увеличить объем контейнерных перевозок». «Эти инвестиционные проекты сейчас в приоритетном плане рассматриваются, но сразу было сказано, что надо упростить процедуры для реализации этих проектов», – сообщил Гончар, отметив, что такие технологии применялись в ходе подготовки чемпионату мира по футболу.

Депутат обратил внимание, что сейчас же в стране нужно сократить количество и сроки проведения согласительных и иных процедур, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию приоритетных объектов транспортной инфраструктуры. Для этого группа депутатов в декабре и внесла законопроект, упрощающий получение документации по планировке территории, оценке воздействия на окружающую среду, возможность проведения подготовительных работ до выдачи разрешения на строительство, и тд.

От идеи Гончара не пришли в восторг даже его коллеги по фракции «ЕР». В частности, депутат Евгений Москвичев отметил, что к документу есть ряд замечаний, которые включают даже судебные решения – однако «нужно увеличить Транссиб, а сегодня мы это построить не можем». Парламентарий пообещал «очень внимательно подойти к госэкоэкспертизе и вопросу изъятия земель», подчеркнув, что законопроект в первом чтении все же надо принимать.

Думская оппозиция инициативу восприняла резко негативно. «Строить нужно – но при этом надо соблюдать права граждан и требования экологической безопасности», – заявил депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, напомнив, что все это является конституционными правами граждан. Его фракция отказалась поддерживать законопроект.

Коммунисты со своей стороны также заявили, что будут голосовать против. «Это закон не нужен. Но надо усилить ответственность правительственных чиновников за принятые решения их реализацию», – подчеркнул депутат Николай Коломейцев. Парламентарий предупредил коллег из «Единой России», что эффект от проталкиваемого ими закона будет только один: рост недовольства граждан, у которых изымут земельные участки. «Нельзя делать преференции ни для одной даже самой выдающейся отрасли. Нам надо учиться жить по закону», – подчеркнул Коломейцев.

Когда председательствующий в отсутствие спикера его заместитель Александр Жуков объявил голосование, «единороссов», как оказалось, ждал неприятный сюрприз. На табло высветилось, что всего участие в голосовании приняло 296 депутатов, при этом поддержали инициативу всего 217. Для принятия положительного решения Госдуме требуется большинство голосов из 450 парламентариев. «Коллеги, не принимается», – с некоторым удивлением сообщил Жуков.

«Произошел технический сбой, – с уверенностью заявил депутат от «ЕР» Андрей Исаев. – Поэтому мы просим отменить результаты голосования и проголосовать». «Хорошо, – сказал в ответ Жуков. – Кто за то, чтобы отменить результаты голосования?». Однако на табло вновь высветилось недостаточное для принятия решения число голосов – 218. Жуков объявил было переход к следующему вопросу, однако «единороссы» в зале не унимались. В итоге вице-спикер дал поручение сотрудникам аппарата Госдумы проверить работоспособность системы голосования, и пообещал вернуться позднее к вопросу повестки о преференциях для РЖД.

Москва, Татьяна Дорофеева

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