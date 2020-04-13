Сделка ОПЕК+ не поможет: американские аналитики ожидают дальнейшего падения нефтяных цен

«Историческая сделка» Организации стран-экспортеров нефти и государств, не входящих в картель, по сокращению добычи сырья не повлияет на стоимость «черного золота». Как считают аналитики американского банка Goldman Sachs, нефтяные цены продолжат снижаться в ближайшие недели.

Эксперты обратили внимание, что по сравнению с первым кварталом текущего года сокращение нефтедобычи составит всего 4,3 млн баррелей в день, но этого объема может оказаться недостаточно для восстановления цен, поскольку реальное падение спроса на нефть в апреле-мае составит около 19 млн баррелей в день, отмечается в прогнозе банка, который цитирует Reuters.

В этой ситуации Goldman Sachs ожидает, что в ближайшие месяцы нефтяные котировки не вернутся к росту и даже серьезно снизятся до $20 за баррель. Как считают американские аналитики, в третьем квартале после завершения пандемии в мире ожидается резкий всплеск спроса на энергоносители в связи с восстановлением производства. В этом сценарии стоимость энергоносителей увеличится, а к 2021 году нефть марки Brent может подорожать до $52,5 за баррель.

Напомним, накануне ОПЕК и не входящие в картель государства (ОПЕК+) согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти. Как сообщал министр энергетики РФ Александр Новак, снижение в мае-июне 2020 года составит 9,7 млн баррелей в сутки.

В течение следующего полугодия участники соглашения намерены частично восстановит добычу: сокращение составит 8 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. На 2021 год предусмотрено сокращение добычи в объеме 6 млн баррелей в сутки.

Министр пояснил, что Россия в рамках соглашения снизит свою добычу на 2,5 млн баррелей в сутки из общих 9,7 млн, в качестве базы сокращения для России принят уровень в 11 млн баррелей в сутки.

Стоит отметить, что в настоящее время мировые цены на нефть снижаются почти на 2%, хотя сделка ОПЕК+, как ожидалось, подтолкнут котировки вверх. На лондонской бирже ICE нефть «черное золото» марки Brent опустилось в стоимости до $30,92 за баррель (-1,7%). Американская нефть марки WTI продается с минимальными потерями (0,13%) по $22,7 за баррель.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

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