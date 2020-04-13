«Слишком мало и слишком поздно»: Россия повторяет ошибки 2008 года

Сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в картель, по сокращению добычи сырья запоздала, а оговоренные объемы слишком низкие. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его оценке, соглашение придется расширять уже летом, чтобы поддержать стоимость «черного золота», в то время как Россия повторяет ошибки 2008 года.

По его мнению, соглашение ОПЕК+ неэффективно и не сможет остановить обвал цен на нефть – с учетом того, что обычно такие сделки не соблюдались. «Слишком мало и слишком поздно. Цифры, которые мы сейчас наблюдаем, уже устарели. На 10 млн баррелей нужно было сокращать в начале апреля. Сейчас надо сокращать на 27 млн баррелей. Они, конечно, обещают увеличить в добровольном порядке на 19 млн, но суть всех предыдущих сделок ОПЕК заключалась в том, что они не соблюдались. Нет механизма контроля за тем, как сокращают добычу, в первую очередь, страны Персидского залива», – подчеркнул Вязовский.

По его оценке, цены на нефть останутся в диапазоне $20 за баррель. «Смысл в том, что потребление нефти падает в мире настолько быстро и настолько резко, что сделка не способна даже стабилизировать цены на нынешнем уровне. Котировки уже развернулись вниз. Были оптимистичные ожидания, что на этом соглашении нефть дойдет до $40, но реальность такова, что, скорее всего, мы дойдем до $20 за бочку», – считает он.

Более того, по мнению эксперта, международная самоизоляция в связи с угрозой от коронавируса может привести к тому, что нефть не будет продаваться даже по таким низким ценам. «Возможно, что нефть и за такие деньги продаваться не будет из-за сильного затоваривания. Ее некуда складировать, трейдеры не будут покупать – нет сбыта. Поэтому, что бы они (ОПЕК+) ни подписали, все равно придется снижать еще раз. Это было сложное решение для всех, но, я думаю, его придется пересматривать летом. Его нужно будет расширять – с рынка должно уйти 27-30 млн баррелей. Главный ужас в том, что происходит с эпидемией в мире – ситуация не улучшается: люди не летают, не ездят на автомобилях, нефть не потребляется ни в бензине, ни в дизельном топливе, ни в авиационном керосине», – констатировал эксперт.

Как считает Вязовский, хуже всех себя будут чувствовать те, у кого не захеджированы поставки. «Почему Мексика так упиралась подписывать соглашение? У них нефть захеджирована до конца года по $60. Зачем им снижать (добычу)?» – сказал он.

«Мы видим, что сланцевики (в лице американских компаний) опять же получают преимущество – они в сделку не вошли, не будут ничего снижать. Если цены вырастут – они в шоколаде, если не вырастут – тоже в шоколаде, потому что у них тоже все захеджировано», – подчеркнул эксперт, отметив, что Россия тоже должна начать страховать нефтегазовую отрасль от возможных потерь. «Мы наступаем на эти грабли не первый раз. В 2008 году та же ситуация была, когда нефть запикировала около $40 за баррель – все бегали, волосы на себе рвали», – сказал Вязовский.

По мнению эксперта, наравне с развитием этого инструмента сейчас России лучше всего начать скупать нефть у производителей, строить хранилища и складировать запасы, что может повысить переговорные позиции Москвы. «Пусть цены упадут, мы будем скупать у наших нефтяников по себестоимости, примерно за $25 за баррель, и складировать. А когда ситуация на рынке выправится и карантин закончится, выпустим на рынок, посмотрим, что с сланцевиками будет тогда», – отметил он.

При этом, как полагает экономист, такая тактика нужна не только в нефтяной отрасли. «Это касается не только нефти. Коронавирус влияет на все отросли: нет строительства, не нужны наши металлурги… Что будут делать всякие Дерипаски (Олег Дерипаска – основатель «Русала») и Потанины (Владимир Потанин – крупнейший акционер «Норникеля»)? Они сейчас придут на поклон в правительство – мы это в 2008 году видели, сейчас повторится. Скажут: «Давайте антикризисные программы, иначе нам нужно будет моногорода закрывать, народ восстанет». Будут нажимать на правительство», – сказал Вязовский, отметив, что кабинет министров вновь запаздывает с антикризисными решениями.

При этом экономист обратил внимание, что у России все-таки есть «один небольшой плюс». «У нас же газ есть, он привязан к цене на нефть. Но если нефть не продается, газ все равно продается – у него нет такого масштаба падения, там длинные контракты», – заключил Вязовский.

Как сообщал «Новый День», накануне ОПЕК и не входящие в картель государства (ОПЕК+) согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти. Как сообщал министр энергетики РФ Александр Новак, снижение в мае-июне 2020 года составит 9,7 млн баррелей в сутки.

Министр пояснил, что Россия в рамках соглашения снизит свою добычу на 2,5 млн баррелей в сутки из общих 9,7 млн, в качестве базы сокращения для России принят уровень в 11 млн баррелей в сутки.

Стоит отметить, что в настоящее время мировые цены на нефть колеблются на уровне, который был до заключения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. На лондонской бирже ICE «черное золото» марки Brent опустилось в стоимости торгуется вблизи отметки $31 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $23 за баррель.

Москва, Мария Вяткина

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