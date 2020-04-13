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Понедельник, 13 апреля 2020, 23:10 мск

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Опрос ФЗНЦ показал, что в Сирии недовольны действующей властью

Башар Асад, фото: ABC News

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) провел исследование среди жителей Сирии с целью узнать об отношении людей к действующему правительству и ситуации в стране. Выяснилось, что плохая экономическая ситуация и коррумпированность верхушки власти негативно сказались на рейтинге президента Башара Асада. Результатами опроса поделился глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Опрос проводился с 31 марта по 12 апреля среди носителей языка. Исследование включало в себя программный телефонный опрос-интервью. Оказалось, что на приближающихся выборах 2021 года действующего президента готовы поддержать лишь 32% сирийцев. Большинство жителей страны не видят в своей жизни положительных перемен.

Малькевич считает, что причина падения рейтингов Асада в коррумпированности действующей власти. Нынешний президент не способен справиться с кумовством в высших эшелонах власти. Следствием этого становится низкий уровень жизни простых людей.

«Если в условиях войны люди были готовы мириться с тяжелой экономической ситуацией в обмен на безопасность, то с приходом мира запросы общества возросли», – подчеркивает глава ФЗНЦ.

Люди ждут положительных изменений и экономической стабильности. По словам Малькевича, нынешнее положение дел не устраивает сирийцев. Эксперт подчеркнул, что невозможно сказать точно, справится ли действующая власть с комплексными экономическими проблемами и коррупцией.

Дамаск, Екатерина Попова

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