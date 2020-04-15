Асад может потерять власть, если не наладит экономический климат в Сирии – политолог

Политолог Владимир Карасев объяснил, почему падает рейтинг президента Сирии Башара Асада. По данным социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), на предстоящих выборах Асада готовы поддержать всего 32% жителей страны, и уровень его поддержки продолжает падать.

Причины типичны для ближневосточного региона. Среди них коррупционные схемы, на которые власти не обращают внимания, кризис в экономике, социальные проблемы и многое другое. Отдельно стоит отметить кумовство во власти. Сирийцы то и дело сталкиваются с перебоями в электросетях и проблемы в работе мобильной связи оператора SyriaTel. Компания сотовой сети принадлежит Рами Махлюфу, двоюродному брату Башара Асада.

Учитывая все это, шансов переизбраться у действующего президента мало, но при этом становится актуальным вопрос, кто же может его заменить. В первую очередь, это премьер-министр САР Имад Хамис. Он многие годы занимает должности в госаппарате, но в то же время был замечен в коррупционных делах. Еще одним кандидатом может быть командующий 25-й дивизией САА Сухейль аль-Хасан.

Вместе с тем, есть шанс и у оппозиционных кандидатов. Например, у главы движения «Сирия завтра» Ахмада Джарбы, а также у протурецкого главы Временного правительства САР Абдуррахмана Мустафы.

По мнению политолога Владимира Карасева, у Асада есть шанс увеличить свой рейтинг. Для этого он должен наладить сотрудничество с российскими бизнесменами. Россия не раз оказывала Сирии помощь. Стабилизировать экономику Сирии могут российские компании. Как минимум, их деятельность в САР позволит создать новые рабочие места для простых сирийцев.

«Когда у человека есть надежда на светлое будущее – он проголосует за того, кто ему это будущее даст. И если Асад сможет пригласить российские компании в Сирию – мы сможем дать сирийцам уверенность в завтрашнем дне», – уверен Карасев.

Эксперт считает, что премьер Имад Хамис не сможет победить на выборах, потому что замешан в коррупционных махинациях. Больше всего шансов, по мнению Карасева, у Сухейля аль-Хасана и Ахмада Джарбы. Аль-Хасан популярен у сирийцев как боевой генерал, а Джарба имеет связи с Россией.

«Если Асад не хочет потерять власть – ему нужно налаживать прочные экономические связи с Россией», – подытожил политолог.

Москва, Екатерина Попова

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