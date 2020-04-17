Минимальный уровень за 18 лет: американская нефть рекордно подешевела

Сегодня на Нью-Йоркской бирже NYMEX котировки американской нефти марки WTI обрушились до минимальных отметок за последние 18 лет. Судя по данным торгов, стоимость барреля опускалась более чем на 10% – ниже уровня $18, достигая в моменте $17,65.

В то же время на лондонской бирде ICE стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent торгуется в плюсе на уровне $28,29, прибавляя 1,6%.

Нью-Йорк – Лондон, Светлана Антонова

Нью-Йорк – Лондон. Другие новости 17.04.20

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