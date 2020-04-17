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Пятница, 17 апреля 2020, 17:37 мск

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Минимальный уровень за 18 лет: американская нефть рекордно подешевела

Сегодня на Нью-Йоркской бирже NYMEX котировки американской нефти марки WTI обрушились до минимальных отметок за последние 18 лет. Судя по данным торгов, стоимость барреля опускалась более чем на 10% – ниже уровня $18, достигая в моменте $17,65.

В то же время на лондонской бирде ICE стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent торгуется в плюсе на уровне $28,29, прибавляя 1,6%.

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