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Понедельник, 27 апреля 2020, 17:06 мск

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Американская нефть WTI вновь обвалилась в цене

Сегодня мировые цены на нефть переживают очередной обвал. Американское «черное золото» марки WTI на биржевых торгах подешевело почти на 40% и продается по $12 за баррель. В то же время североморская нефть марки Brent торгуется на уровне $19 за баррель, теряя в стоимости почти 10%.

Как отмечают финансовые аналитики, очередной обвал цен связан с дефицитом хранилищ для сырья в условиях рекордно слабого спроса в связи с коронавирусным карантином, который введен в большинстве стран мира.

Примечательно, что обвал нефтяных котировок незначительно отразился на курсе российской валюты по отношению к доллару и евро. По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России установил на завтра, 28 апреля, официальный курс доллара на отметке 74,4960, что на 22 копейки ниже сегодняшнего курса, курс евро повышен на 50 копеек – до 80,7611 рубля.

Москва, Светлана Антонова

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