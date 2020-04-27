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Понедельник, 27 апреля 2020, 18:58 мск

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В Подмосковье ГБУ «Мосавтодор» поймали на 60 нарушениях: оплачены невыполненные работы

В Подмосковье Контрольно-счетная палата поймала на 60 нарушениях ГБУ МО «Мосавтодор». Таковы результаты проверки, проведенной по жалобе гражданина, который попросил ведомство изучить траты бюджета на содержание надземного перехода на Лихачевском шоссе в Долгопрудном. Оказалось, что на одном этом объекте «Мосавтодор» нарушил законы на 2,5 млн рублей.

Как сообщили в Контрольно-счетной палате Подмосковья, речь идет о 60 нарушениях. В частности, «Мосавтодор» не взыскивал неустойки и штрафы с подрядчиков, которые плохо содержали надземный переход. Кроме того, предприятие приняло и оплатило работы, реальное выполнение которых не подтверждено информационной системой региона «Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры». При этом не был назначен ответственный за сохранность перехода сотрудник. Не зарегистрировало учреждение и право оперативного управления этим объектом.

Контрольно-счетная палата Московской области направила претензию «Мосавтодору», а параллельно передала все материалы проверки в региональную прокуратуру.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.04.20

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Метки / Подмосковье

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