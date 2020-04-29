В Госдуму внесен законопроект о штрафах за езду без пропуска

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за езду без пропуска на транспорте во время режима повышенной готовности или режима ЧС. Авторами документа стали депутаты Нижегородской области. Документ размещен в электронной системе нижней палаты парламента.

Поправки предложено внести в главу 12 КоАП РФ, в которой по замыслу авторов документа должна появиться новая статья «Управление транспортным средством с нарушением правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». За первое нарушение депутаты предложили штрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей, за повторное – на пять тысяч.

Право рассматривать дела о таких нарушениях законодатели предложили отдать полиции, при этом фиксировать поездки без пропуска смогут и видеокамеры на дорогах.

В пояснительной записке говорится, что законопроект «направлен на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации». При этом, полагают в нижегородском Заксобрании, такие же правила можно распространить на междугородние и межрегиональные поездки россиян.

Постановление о внесении законопроекта в Госдуму нижегородские депутаты приняли 23 апреля. По информации портала «Нижний Сейчас», заседание регионального Заксобрания было полностью закрытым – оно проходило в формате видеоконференции без онлайн-трансляции для СМИ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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