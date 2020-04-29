Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Московская область вышла на плато по распространению коронавируса. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, прирост количества заболевших составляет 5-7%.

«На плато мы вышли… наверное, это плато. По поводу роста – это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять. Потом снижение продолжится», – заявил Воробьев (цитата по «Эхо Москвы»).

По данным на утро 29 апреля, в Московской области выявлено 686 новых случаев инфекции, 28 апреля – 523, 27 апреля – 638, 26 апреля – 576 человек. Всего в регионе выявлено 10 917 заболевших коронавирусом. Больше всего случаев заражения выявили в Одинцове – 717, Люберцах – 651, Красногорске – 507, Ленинском округе – 452, Мытищах – 451, Королеве – 430, Подольске – 414, Балашихе – 396, Химках – 378, Раменском округе – 330. Умерли 90 человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

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