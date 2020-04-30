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Четверг, 30 апреля 2020, 17:44 мск

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Власти Подмосковья готовят обязательный «масочный» режим

В Подмосковье готовится введение обязательного ношения масок при выходе из дома. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, эта мера нужна, чтобы динамика прироста заболевших стала отрицательной.

«Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими», – цитирует слова Воробьева региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Нам очень важно оказаться максимально содействие в том, чтобы маски появились в наших аптеках, коммерческих подразделениях», – подчеркнул губернатор.

Накануне Воробьев сообщал, регион вышел на плато по количеству заражений коронавирусом. Ограничительные меры с пропускным режимом в Московской области продлены до 11 мая.

Согласно последним данным, в Подмосковье выявлено 11 710 случаев заболевания коронавирусом. 430 человек выздоровело, 93 – скончалось.

Москва, Светлана Антонова

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