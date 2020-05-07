В Москве суточный прирост заболевших коронавирусом побил рекорд

В Москве побит очередной коронавирусный антирекорд. По данным оперативного штаба, за сутки зарегистрировано 6 703 новых случаев заболевания.

Среди новых заболевших 37,9% – граждане от 18 до 45 лет, 36,5% – в возрасте от 46 до 65 лет, 11,8% – от 66 до 79 лет, 7% – старше 80 лет, 6,8% – дети.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев коронавируса.

В то же время за сутки в Москве скончались 39 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, выздоровело – 769. Всего количество выздоровевших людей увеличилось до 9 227.

Как сообщал «Новый День», в России за последние сутки выявили 11 231 случай заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число заболевших Covid-19 достигло 177 160 человек. Таким образом, страна опередила Германию (168 162) и Францию (174 224) по числу инфицированных и вышла на пятое место в мире.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.05.20

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