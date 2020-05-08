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Пятница, 8 мая 2020, 12:27 мск

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Число заболевших коронавирусом в Москве приближается к 100 тысячам

За последние сутки в Москве выявлено 5 846 новых случая заболевания коронавирусом, общее число инфицированных достигло 98 522. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Как сообщается, 956 человек сканчались, но при этом еще 1 032 пациента вылечились от коронавируса.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 10259», – сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.05.20

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Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,