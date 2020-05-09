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Суббота, 9 мая 2020, 12:41 мск

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В Москве выявлено более 100 тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлено 5 667 новых случаев коронавируса, среди которых 85% люди младше 65 лет. Об этом сообщил оперативный штаб.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 104 189 случаев коронавируса. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В то же время в столице выздоровели 12 779 человек, скончались 1 010.

В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах, а общее число заболевших достигло 198 676. За весь период зафиксировано 1 827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.

Москва, Светлана Антонова

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