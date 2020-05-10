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Воскресенье, 10 мая 2020, 14:00 мск

Новости Москва

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Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве – люди младше 45 лет

В Москве за последние сутки выявлен 5 551 новый случай коронавируса, почти половина из заболевших – люди младше 45 лет. Согласно данным оперативного штаба, всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 109 740 случаев коронавируса.

В общей сложности выздоровели 13 790 человек, 1 068 – скончались.

Москва, Светлана Антонова

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В московском регионе объявлено штормовое предупреждение. / Уже более 200 тысяч: в России растет заболеваемость коронавирусом. / Если вдруг не хватило: в России до конца года будут ещё два «длинных» праздника. Читать дальше

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Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,