Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве – люди младше 45 лет

В Москве за последние сутки выявлен 5 551 новый случай коронавируса, почти половина из заболевших – люди младше 45 лет. Согласно данным оперативного штаба, всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 109 740 случаев коронавируса.

В общей сложности выздоровели 13 790 человек, 1 068 – скончались.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.05.20

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