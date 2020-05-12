Число заболевших коронавирусом в Москве превысило 120 тысяч

В Москве за последние сутки выявлено 5 392 новых случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 121 301. При этом выздоровели 19 642 человек, скончались – 1 179.

По данным оперативного штаба, подавляющее большинство (более 80%) новых случаев заболевания выявлено у людей младше 65 лет. В частности, 41,3% от заразившихся – люди от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет, 10,7% – от 66 до 79 лет.

«Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – заверили в штабе.

Напомним, до 31 мая все жители Москвы независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции. Сегодня, 12 мая, вступили в силу новые правила – граждане обязаны носить защитные маски и перчатки. За нарушение грозят штрафы от 4 до 5 тысяч рублей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.05.20

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