Отказаться можно, но…: практика студентов-медиков будет проходить и в COVID-зонах

В московских стационарах с коронавирусными больными работает более 800 студентов столичных колледжей, подведомственных городскому департаменту здравоохранения. Ежемесячно каждый из них должен получать от 70 до 175 тысяч рублей. В ведомстве подчеркнули, что учащийся может отказаться от практики в медучреждении, где лечат больных коронавирусной инфекцией.

Как говорится в ответе департамента здравоохранения Москвы на запрос РИА «Новый День», студенты проходят практику и трудоустраиваются на должность младшего и среднего медицинского персонала. В общей сложности в Москве практику проходят 2,7 тысячи учащихся колледжей, и более 800 из них трудоустроено в 18 крупнейших городских стационарах, задействованных в работе пациентами с подозрением на COVID-19.

«Студенты, проходящие практику, получат 20 тыс. рублей за работу в неинфекционных учреждениях, за работу в COVID-зонах предусмотрена выплата в размере 70 тыс. рублей. Выплаты ежемесячные», – уточнили в департаменте. – Оплата за работу на должности младшей медицинской сестры в коронавирусных стационарах составит 60 тыс. рублей на ставку. Плюс доплаты мэра Москвы и президента России – 30 и 25 тыс. рублей соответственно (полагаются обе выплаты – и федеральная, и городская). Итого в сумме – 115 тыс. рублей. Выплаты ежемесячные. Студенты, трудоустроившиеся на должность медицинской сестры в коронавирусные стационары, получат 75 тыс. рублей на ставку. Плюс доплаты: 50 тыс. рублей – городская выплата и 50 тыс. рублей – федеральная. В сумме – 175 тыс. рублей. Выплаты ежемесячные».

На практике студент должен проводить по шесть часов шесть дней в неделю, при этом порядок и период должен определяться соглашением между образовательной организацией и департаментом, а также договором между организацией и студентом (или работником), говорится в ответе. Условия практики «решаются образовательной организацией при личном согласии студента».

Именно медицинское учреждение обязано обеспечить средствами индивидуальной защиты каждого студента, при этом «столичные медицинские организации полностью обеспечены всем необходимым», – заверили в департаменте. Так, сотрудники скорой и неотложной помощи, коронавирусных стационаров, выездной службы поликлиник в обязательном порядке должны получать защитный костюм, медицинские перчатки, медицинскую маску, шапочку-берет, респиратор, защитные очки и высокие бахилы.

«Всего к настоящему моменту на защитные костюмы, очки, респираторы и перчатки потрачено в целом более 9,5 млрд рублей», – уточнили в департаменте.

Отказаться от прохождения практики нельзя: она является обязательной составляющей образовательного процесса, и студент в случае её пропуска должен представить в учебную часть документ, подтверждающий причину его отсутствия на практике, заявили в департаменте. Перенести сроки практики студенту может только его колледж.

В московских медицинских колледжах №1, 5 и 7 отказались отвечать за запросы РИА «Новый День», сославшись на то, что не уполномочены на это департаментом.

В Сеченовском университете РИА «Новый День» заверили, что на практику в учреждения, где принимают пациентов с COVID-19 направляются только добровольцы. Ранее вокруг вуза вспыхнул скандал: СМИ сообщили, что вуз фактически принуждает учащихся к прохождению опасной практики. В частности, в материале канала «Царьград» со ссылкой на слова студентов говорилось, что пребывание в «красной зоне» уже включено в учебную программу, а проректор по учебной работе Татьяна Литвинова заявила молодым людям, что им «придется» участвовать в борьбе с коронавирусом.

В официальном ответе вуза на запрос РИА «Новый День» говорится, что практика с 1 по 30 мая является обязательной для всех студентов 4-6 курсов, так как входит в учебный план. «Работа с пациентами с короновирусом сложная и напряженная, поэтому данный вид деятельности будет учитываться при приеме в ординатуру», – говорится в ответе проректора Татьяны Литвиновой. «Студент имеет право выбора проходить практическую подготовку либо в условиях работы с пациентами с короновирусом, и тогда он дает информированное согласие на работу и заключает трудовой договор с больницей, что является полноценным трудоустройством. Если студент не желает этого делать, то он проходит подготовку в иных лечебных учреждениях. Студентов никто не принуждает», – заверила она.

«Относительно жалоб инициативной группы студентов в Интернете руководство Сеченовского Университета считает, что те обучающиеся, которые стремятся стать специалистами, проходят практическую подготовку и максимально обеспечивают формирование, закрепление и развитие своих практических навыков и компетенции, связанных с будущей профессиональной деятельностью», – говорится в ответе вуза.

В РНИМУ им. Н.И. Пирогова пообещали ответить на запрос РИА «Новый День» позже, однако на момент публикации материала ответ так и не поступил. При этом в группе «Мы выбираем жизнь» «ВКонтакте», которая объединила студентов медицинских образовательных учреждений, в записи от 9 мая сказано, что ректор изменил приказ. «Руководство университета повернулось лицом к студентам, новый приказ был почти полностью составлен с опорой на требования, которые были выдвинуты студентами. Мы добились добровольности и продолжения дистанционного обучения для ребят, которые не согласны с прохождением практики в таких условиях, и без каких-либо последствий с учебой в виде АЗ», – сообщается в публикации.

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России не ответили на запрос РИА «Новый День».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.05.20

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