Суточный прирост больных коронавирусом в Москве составил менее 5 тысяч

Впервые за последние несколько дней суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве составил менее пяти тысяч. По данным оперативного штаба, в столице выявлено 4 703 заболевших, в результате чего их общее число достигло 126 004.

Больше всего новых случаев коронавируса (41,7%) зафиксировано в возрастной группе от 18 до 45 лет, еще 33,3% – среди жителей 46-65 лет. 11% заболевших – граждане от 66 до 79 лет, 5,4% – старше 80 лет, 8,6% – дети.

В то же время сначала вспышки заболевания выздоровело 21 506 пациентов, 1 232 – умерло.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.05.20

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