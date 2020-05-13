Глава минздрава РФ: Поминутной оплаты врачам за «красную зону» быть не должно

Глава минздрава РФ Михаил Мурашко пообещал дать разъяснения по начислению дополнительных выплат врачам и медработникам, которые трудятся в так называемой «красной зоне» с коронавирусными больными. Выступая в сегодня в Государственной думе в ходе правительственного часа, министр подчеркнул, что поминутной оплаты труда медиков быть не должно.

«Ни в коем разе не должно быть там поминутной оплаты. Есть смена, когда человек работает в «красной зоне» – вся смена должна быть оплачена. Если вышел на скорую, ту, которая работает с этой категорией пациентов, ездит на температурящих больных, он тоже должен получить за смену», – заявил Мурашко.

Ранее в соцсетях появились жалобы врачей и медработников на мизерные доплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Медики объясняли, что работодатель до минуты высчитывает время нахождения сотрудников в «красной зоне», и в соответствии с этим уменьшает обещанные президентом выплаты.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.05.20

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