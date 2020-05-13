В России растет смертность от болезней систем кровообращения и пищеварения

В России за первые три месяца 2020 года от болезней системы кровообращения умерло более 216 тысяч человек, органов пищеварения – более 25 тысяч, что выше показателей прошлого года. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Осадчий, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

В ходе правительственного часа парламентарий поинтересовался у министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, как предполагается решать проблему с болезнями россиян, не связанными с COVID-19. Осадчий подчеркнул, что борьба с коронавирусом не отменила у россиян другие болезни – в частности, системы кровообращения, желудочно-кишечного тракта, психических расстройств. «Телемедицинские технологии не компенсируют диспансерного наблюдения», – констатировал он.

Отвечая на вопрос депутата, министр обратил внимание на более позитивные показатели. «По сердечнососудистым заболеваниям по этому году у нас идет тенденция к снижению смертности», – возразил Мурашко, предположив, что это может быть связано с режимом самоизоляции.

Кроме того, как сообщил министр, в этом году 10 млрд рублей дополнительно выделено на лекарственное обеспечение россиян – правда, освоить средства сумели не во всех регионах, в результате потребовалось направить письмо в Генпрокуратуру. «И мы старались отделения сердечнососудистой хирургии оставить работать, где это возможно», – заверил Мурашко.

«Что касается пищеварительной системы, у нас есть оперативный мониторинг по смертности, – сообщил министр. – К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать. И, мне кажется, обсуждения поднятия возраста продажи алкоголя до 21 года – по статистике, как только исполняется 18 лет смертность между мальчикам и девочками начинает резко меняться. После 18 лет мальчики сразу дают более высокие показатели смертности».

Мурашко подчеркнул, что на его взгляд сокращение потребления алкоголя является путем к уменьшению смертности.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.05.20

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