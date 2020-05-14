российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 мая 2020, 13:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Число заболевших коронавирусом в Москве превысило 130 тысяч

В Москве за последние сутки выявлено 4712 новых случая коронавируса – почти половина из них у людей младше 45 лет. По данным оперативного штаба, всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 130 716 заболевших.

Вместе с тем с момента вспышки заболеваемости 23 327 выздоровело, 1 290 – скончались.

Судя по официальным сведениям, Москва остается лидером среди российских регионов по заболеваемости. Всего в стране лабораторно подтверждено 252 245 случая заражения коронавирусом. От инфекции излечились 53 530 пациентов, их доля по отношению к заболевшим превысила 21%. За весь период вспышки в России умерло от Covid-19 2 305 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.05.20

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на ряд поездов на лето. / Авиакомпании получат из бюджета РФ 23,4 млрд рублей субсидий. / «В созданном вами режиме людям нужны средства, чтобы выжить!» Депутат Мосгордумы обратилась к Путину и Собянину. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Авиакомпании получат из бюджета РФ 23,4 млрд рублей субсидий

В России зафиксировали спад по числу новых случаев Covid-19

Минфин США предупредил о риске краха американской экономики

Нижегородским салонам красоты разрешили принимать клиентов только под видеонаблюдением

Академик РАН допустил «военный» сценарий вакцинации россиян от Covid-19

Россияне перечислили основные проблемы дистанционного образования

В школах хотят отменить общие перемены и рассадить учеников на 1,5 м

Депутаты Госдумы отпугивают COVID-19 белыми крестами

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,