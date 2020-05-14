Число заболевших коронавирусом в Москве превысило 130 тысяч

В Москве за последние сутки выявлено 4712 новых случая коронавируса – почти половина из них у людей младше 45 лет. По данным оперативного штаба, всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 130 716 заболевших.

Вместе с тем с момента вспышки заболеваемости 23 327 выздоровело, 1 290 – скончались.

Судя по официальным сведениям, Москва остается лидером среди российских регионов по заболеваемости. Всего в стране лабораторно подтверждено 252 245 случая заражения коронавирусом. От инфекции излечились 53 530 пациентов, их доля по отношению к заболевшим превысила 21%. За весь период вспышки в России умерло от Covid-19 2 305 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.05.20

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