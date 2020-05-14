Глобальный обман? Искусственность пандемии становится все более очевидной

После окончания всеобщего карантина в связи с угрозой коронавируса не будет краха глобализации и появления «нового дивного мира». Как считают эксперты, события вокруг covid-19 наглядно демонстрируют, что мировая элита действует согласованно и при этом отвечает на инфекционную опасность пандемии несоразмерно угрозе. В результате Россию и остальной мир ждет раскол общества и «послевоенный синдром». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено на заседании научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Как полагает глава исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин, революционных изменений после окончания пандемии коронавируса ждать не следует. «У меня большой скепсис по отношению к «дивному новому миру». Очень многие структуры в этом кризисе показали свою устойчивость. Это означает, что субъекты, которые двигали этот кризис и процесс, сохраняют позиции со всеми своими намерениями, ценностями и целями. Большинство тенденций будут продолжены. Революций скорее не будет», – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что мнение о гибели глобализации «можно отправить в утиль». «Глобализация останется. Более того, весь кризис показал высокую согласованность национальных элит, высокую степень подверженности общим моделям поведения элит и государства, согласованность действий. Плюс, никуда не денется мировое разделение труда и ресурсов. Если говорить о массовом сознании, то это высокая согласованность масс-медиа и единство информационного поля. Это говорит о том, что мир глобальный и он не будет разделяться, как многим показалось в начале», – отметил Задорин.

По его словам, постепенно становится все более очевидно, что есть определенные акторы, заинтересованные в кризисе. «Многие субъекты специальным образом форсировали продвижение Интернет-технологий. Мы видели в кризисе заинтересованность очень многих игроков, которые подтверждали, что все уходит в онлайн. Среди этих игроков было много тех, кто прямо финансово заинтересован в том, чтобы уходили в онлайн», – подчеркнул эксперт.

В результате, как считает Задорин, действия управленческих органов в ответ на опасность распространения коронавируса были несоразмерны самой угрозе. «Масштаб был преувеличен в разы. Исходя из всей статистики, которую я вижу, я считаю это обманом, сознательным преувеличением для решения других проблем», – подчеркнул он.

По его оценке, самым серьезным последствием коронавирусного кризиса может стать поляризация общества. «Я бы обратил внимание на субъективный фактор, на сознание людей. В нем самый важный вопрос – как отрефлексируют люди весь этот кризис спустя некоторое время? Они поверят в него или нет? Вопрос «а что это было?», на мой взгляд, ключевой. Здесь будет фундаментальный раскол на тех, кто включен в культуру страха, мобилизации от заразы, и тех, кто увидел за всем этим высокосогласованные действия информационных и политических элит», – считает Задорин.

«Мы видим конфликты в обществе между теми, кто поверил, и теми, кто не поверил. Те, кто включился в культуру страха, защиты, бегства, изоляции, будут переживать серьезную психологическую травму, когда выйдут из этого. Это послевоенный синдром, возвращение с войны, переоценка войны. У них возникнет вопрос, а что они защищали? Они будут оправдывать опасения, и ругаться с теми, кто относил себя с ковидоскептикам. Сейчас уже происходят такие конфликты», – констатировал Задорин.

По его мнению, если будут доминировать те, кто не поверил в реальность угрозы и «почувствовал глобальный обман», то возможны политические трансформации. «Их поведение и по отношению к элитам будет другим. Будут развиваться процессы отката от новаций. Потому что в новациях будут видеть засады, заинтересованность, что новации основаны на обмане», – отметил он.

Руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов согласился, что глобальной трансформации мира не будет. «Это все некие модификации того мира, к которому мы привыкли. По ряду позиций произойдет более-менее быстрый разворот назад», – считает он.

Эксперт обратил внимание, что элиты остались прежними, поэтому и решение проблем будет происходить по старым моделям, хотя ситуация с коронавирусом показала желание общества видеть изменение мира.

«Мы видим, что подвижки есть. Первое – переосмысление отношений власти и человека, структуры управления. Здесь, очевидно, происходит серьезная история. Когда человек понял, что власть ограничена в своих компетенциях и, вероятно, не является серьезным уровнем защиты. Она показала невысокую эффективность и старалась воспроизводить те ходы, которые существовали с 15-го века – нет управленческой инновации, запрос на которую существовал», – сказал Фирсов.

Как считает эксперт, в России кризис показал, что общественно-политическая среда, которая складывалась последние десятилетия, безнадежно устарела. «Истеблишмент, его стилистика, его подходы к управлению… Возникает осознание того, что старое уже не работает. Это запрос не только на НЭП, но и новую социальную политику. Замеры показывают, как снижается интерес к администрированию», – сказал он.

По его мнению, если эти изменения будут воплощены в жизнь, то «заря нового мира» действительно возможна. «Но это не вопрос того, что практики, которые скалываются вокруг нашей самоизоляции, могут создать новый мир», – заключил Фирсов.

Москва, Мария Вяткина

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