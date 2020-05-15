COVID-19: в Москве прирост новых больных стабилизировался ниже 5 тысяч

В Москве третий день подряд суточный прирост новых случаев коронавирусом стабилизировался на уровне ниже пяти тысяч. По данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 4 748 инфицированных, большинство их них (39,6%) –граждане в возрасте от 18 до 45 лет.

Всего к настоящему моменту в столице зафиксировано 135 464 случая коронавируса.

За сутки в Москве скончались 68 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, таким образом, общее число погибших достигло 1 358 человек. Выздоровели от инфекции в общей сложности 24 562 заболевших.

Как сообщал «Новый день», всего на сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.05.20

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