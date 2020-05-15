«Это верный признак, что процесс пошел вспять»: экс-глава минздрава РФ прокомментировала ситуацию коронавирусом

Россия могла быть уже в точке регрессии по коронавирусной инфекции, если бы население соблюдало режим самоизоляции во время Пасхи и в майские праздники. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), экс-министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Сегодняшнюю ситуацию она назвала относительно стабильной.

«В течение нескольких последних дней прирост новых случаев инфицированных составляет около 10,5 тыс с некоторыми колебаниями, но опыт последнего месяца свидетельствует о том, что такой период уже был до майских праздников, – сказала Скворцова. – И если бы количество активных людей осталось таким, как было месяц назад, сейчас мы могли быть уже в точке регрессии эпидемии. Но поскольку ситуация меняется в зависимости от того, сколько человек находится на самоизоляции, сколько человек общаться начинает активно, здесь возникают определенные колебания».

По ее словам, увеличение числа новых случаев произошел через пять дней после Пасхи, затем – через пять дней после 1 и 2 мая, и после 9 мая. «Это не всплеск, он небольшой, но мы вернулись к 10,5 тысячам», – отметила Скворцова.

Экс-министр уточнила, что сейчас трудно прогнозировать, сколько дней Россия будет находиться на стабильном уровне, «его можно называть плато». При этом Скворцова отметила несколько позитивных факторов. Это уменьшение числа госпитализаций и рост количество бессимптомных случаев, которое в Москве доходит до 60%, а в среднем по России составляет около 50%.

«Тяжесть случаев не нарастает, и число тех случаев, которые требуют дополнительного кислородного вспоможения и искусственной вентиляции легких, к счастью, тоже сокращается», – сообщила экс-министр.

При этом, по словам, в клиниках ФМБА в столичном регионе уже появляются свободные места, койки в реанимации и аппараты ИВЛ. «Это верный признак того, что все-таки процесс уже пошел вспять», – считает Скворцова.

Однако сейчас все зависит от того, как население будет соблюдать режим самоизоляции. «Речь не идет о том, что не нужно снимать ограничения и самоизоляцию, но это нужно очень правильно делать», – подчеркнула она.

Маски и перчатки экс-министр назвала «компонентом общей комплексной профилактической программы». Самое важное – не нарушать социальное дистанцирование», – подчеркнула глава ФМБА.

Москва, Татьяна Дорофеева

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