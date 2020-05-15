Скворцова: Переболевшие COVID-19 в легкой форме не получают иммунитет

Лишь четверть пациентов по выходу из стационаров обладают значительным количеством антител к COVID-19, позволяющим брать у них плазму крови для лечения инфицированных. Те, кто переносит заболевание в легкой форме, как правило, иммунитет не получают вообще. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сегодня на пресс-конференции.

«Люди, которые переболели в легкой форме, по выздоровлению не имеют антител в тех концентрациях, которые могут давать реальную иммунную защиту. Но не всегда так, – заявила она. – Есть обратная сторона: мы имеем профессиональных доноров, которые регулярно сдают плазму крови, и сейчас среди них мы выявляем определенный процент тех, кто имеет защитные антитела против коронавирусной инфекции, при том, что никакого анамнеза, что они болели, нет».

Плазму могут сдать только лица от 18 до 55 лет без хронических соматических заболеваний. По словам Скворцовой, таким критериям отвечает примерно 50% выписывающихся из клиник ФМБА, при этом антитела в их крови в достаточном количестве встречаются примерно у 50%. «Таким образом, из всей когорты выписывающихся только 25% имеют защитные антитела в нужной концентрации. Она должна быть не ниже, чем 1 к 1000», – пояснила глава ФМБА.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.05.20

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