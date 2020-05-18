Суточный прирост падает: число больных COVID-19 в Москве приблизилось к 150 тысячам

В Москве число больных коронавирусом за сутки выросло на 3 238 человек, что стало минимальным суточным приростом новых случаев за месяц. По данным оперативного штаба, среди инфицированных 41,2% – граждане от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет. Еще 11,3% – в возрасте от 66 до 79 лет, 5,8% – старше 80 лет, 9% – дети.

За последние сутки в столице от инфекции скончались 77 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, общее число погибших составляет 1 580. Выздоровело за сутки 1 423 человека, всего – 28 913 человек.

На сегодняшний день в столице зафиксировано 146 062 случая коронавируса.

Как сообщал «Новый День», всего в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

Напомним, резкий суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве начался в конце апреля. 1 мая было зафиксировано 3561 новых случая болезни, 2 мая – уже 5358. Максимальный прирост был отмечен 7 мая – 6703 человек, с 11 мая – прирост стабилизировался ниже пяти тысяч человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.05.20

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