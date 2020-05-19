В Москве число случаев COVID-19 почти достигло 150 тысяч

В Москве за последние сутки подтверждено 3 545 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составило 149 607 человек. Более 80% новых заболевших – москвичи младше 65 лет.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, на долю горожан в возрасте от 18 до 45 лет приходится 41,9% новых случаев, на москвичей от 46 до 65 лет – 33,1%, еще 10,6% заболевших – в возрасте 66 до 79 лет, и только 5,9% – люди старше 80 лет. Доля детей среди зараженных выросла до 8,5%.

Все пациенты уже находятся под медицинским наблюдением, заверили в штабе.

При этом за все время эпидемии COVID-19 в столице выздоровело 31 496 человек, скончалось 1 651.

Накануне сообщалось о выявлении 3 238 новых случаев коронавирусной инфекции в Москве, утром 17 мая – о 3 855 новых заболевших, 16 мая – о 3 505 случаях, 15 – о 4 748. В течение нескольких дней вплоть до 11 мая количество новых выявленных случаев держалось выше платки в 6 тысяч. Резкое падение – до 5 392 – произошло 12 мая, после очередного выступления президента РФ Владимира Путина. С 12 мая количество новых случаев заражения медленно, но неуклонно снижается.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.05.20

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