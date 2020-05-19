Путин вернул Мишустину полномочия премьер-министра

Президент РФ Владимир Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия главы правительства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Документ признает утратившим силу постановление от 30 апреля, по которому вице-премьер Андрей Белоусов был назначен исполняющим обязанности руководителя кабинета министров.

Напомним, 30 апреля Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом. В тот же день он был доставлен в больницу, откуда провел несколько совещаний в формате видеоконференцсвязи.

Москва, Мария Вяткина

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