российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 мая 2020, 15:40 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Путин вернул Мишустину полномочия премьер-министра

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия главы правительства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Документ признает утратившим силу постановление от 30 апреля, по которому вице-премьер Андрей Белоусов был назначен исполняющим обязанности руководителя кабинета министров.

Напомним, 30 апреля Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом. В тот же день он был доставлен в больницу, откуда провел несколько совещаний в формате видеоконференцсвязи.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.05.20

В России приостановили плановую вакцинацию взрослых. / Сенатор Клишас объяснил, за что лишают выборов судимых по «экстремистским» статьям. / «Комитет Клишаса» в Совете Федерации без вопросов одобрил голосование по почте. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

Президентские выплаты для аутсорсинга: правительство РФ переписывает постановление

«Творческий» подход чиновников: в Госдуме подтвердили, что не все врачи получают президентские выплаты

Глава минздрава РФ допустил использование быстровозводимых стационаров в городах с низкой плотностью населения

Госдума спросит у правительства о странных критериях при выплате «путинского» повышенного пособия по безработице

Госдума разрешит задним числом изменить договор о покупке акций Сбербанка

«Кроме беды, ничего не принесет»: в Госдуме раскритиковали правительство за закон о «цифровом эксперименте»

Правительство раздаст деньги семьям с детьми

Правительство РФ окончательно определилось с поддержкой малому и среднему бизнесу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Политика, Россия, правительство РФ,