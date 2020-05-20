В Москве прирост больных COVID-19 впервые за май упал ниже трех тысяч

В Москве суточный прирост больных короонавирусом впервые за три недели упал ниже трех тысяч и составил 2 699 человек. По данным оперативного штаба, из них 40,5% – граждане в возрасте от 18 до 45 лет, 34,0% – от 46 до 65 лет. Еще 10,7% – от 66 до 79 лет, 6,2% – старше 80 лет. 8,6% – дети.

Примечательно, что число выздоровевших за сутки почти вдвое превышает число заболевших – вылечилось еще 5440 человек. Всего оправилось от болезни 36 936 пациентов.

В то же время за сутки 75 больных скончались, общее число погибших составляет 1 726 человек.

К настоящему моменту в столице зафиксировано 152 306 случаев коронавируса.

Как сообщал «Новый День», в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.05.20

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