Голикова рассказала о смертности в России от COVID-19

В России уровень летальности от COVID-19 составляет 0,95%, что в несколько раз ниже, чем общий показатель по миру. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая сегодня на пленарном заседании Совета Федерации.

По ее словам, общие выводы об уровне смертности и ее причинах можно будет после публикации апрельских данных Росстата. Пока же за три месяца этого года смертность в России снизилась на 3,3%, или на 21 тысячу человек, а, по предварительным данным, с учетом апреля показатель может снизиться на 3,8%.

Отвечая на вопросы сенаторов, вице-премьер пояснила, что статистика об уровне смертности ежемесячно публикуется Росстатом в конце месяца за предшествующий месяц. «Где-то 29-30 мая мы увидим статистику по причинам смертности в РФ за апрель», – уточнила Голикова.

По ее словам, в настоящее время Росстат ведет сверку информации Федеральной налоговой службы, которая собирает данные из органов ЗАГС, и цифрами от своих территориальных органов.

Смертность от COVID-19 в РФ фиксируется с апреля. «Чтобы определить сопоставимые ряды по смертности, мы должны будем получить, как минимум, данные за апрель, это был первый месяц в РФ, когда смертность от ковида начала регистрироваться, и только после этого делать выводы по каким причинам растет или снижается смертность», – отметила Голикова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.05.20

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