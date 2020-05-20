Газ в Европе стоит дешевле, чем в России

Стоимость газа в Европе снизилась до уровня, при котором поставлять «голубое топливо» стало выгоднее внутри России. Как полагают эксперты, ценовая депрессия продлится, скорее всего, до наступления заморозков, пишет РБК.

Издание отмечает, что по результатам сегодняшних торгов на европейских хабах газ подешевел почти в два раза по сравнению с концом марта. Стоимость оказалась ниже, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку. В частности, цены на голландском хабе TTF упали с $80 до $46-47 за тысячу кубометров.

В марте 2020 года средняя цена на экспортный газ «Газпрома» снизилась до $125,3 за 1 тысячу куб м – на 9% меньше, чем в феврале ($137). Для сравнения: в марте 2019 года стоимость была $202 за 1 тысячу куб м.

Как полагают эксперты, которых цитирует РБК, по итогам года «Газпром» может показать убыток. «Но причина не в убыточности самих поставок (вопрос, как считать), а в сохранении амбициозной инвестпрограммы в крайне неблагоприятных (для всех поставщиков) рыночных условиях», – считает заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По мнению аналитиков, стоимость газа в Европе, скорее всего, поднимется только к зиме.

Как сообщал «Новый День», «Газпром» по итогам 2019 года понес потери почти по всем параметрам. Как следует из отчетности газового гиганта по международным стандартам финансовой отчетности, чистая прибыль сократилась на 17% (253 млрд рублей) до 1,203 трлн рублей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.05.20

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