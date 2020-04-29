«Газпром» теряет прибыль и наращивает долги

Компания «Газпром» по итогам 2019 года понесла потери почти по всем параметрам. Как следует из отчетности газового гиганта по международным стандартам финансовой отчетности, чистая прибыль сократилась на 17% (253 млрд рублей) до 1,203 трлн рублей.

Выручка «Газпрома» от продаж также снизилась на 564 554 млн рублей (7%) и составила 7,66 трлн рублей. В компании пояснили, что это произошло в результате двух главных факторов: снижения объемов газа, проданного в Европу и другие страны, на 4% (10,9 млрд куб. м), и падением цен на топливо. Согласно данным, за год цены в среднем упали на 12% в рублях или на 15% в долларах.

В целом, прибыль от поставок в Европу и другие страны в 2019 году оказалась ниже на 16% и составила 2,49 трлн рублей.

При этом сумма долга «Газпрома» увеличилась за год на 5% до 3,168 трлн рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.04.20

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