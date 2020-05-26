Россия полностью остановила транзит газа через Польшу

Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» полностью остановлен. Об этом свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Согласно информации компании, во вторник в 8 утра по берлинскому времени падение транзитного потока достигло нулевой отметки. Прокачка российского газа через польский участок газопровода «Ямал – Европа» постепенно снижалась после того, как 17 мая истек срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Польши.

Теперь мощность транзитной трубы бронируется польским газотранспортным оператором Gaz-System через аукционы. Уже известно, что на июнь мощности газопровода выкуплены на 93%, на третий квартал – на 80%, передает «Интерфакс».

По мнению аналитика агентства Fitch Дмитрий Маринченко, «Газпром» приостановил прокачку газа через территорию Польши, чтобы сбалансировать экспорт из-за переизбытка предложения. При этом эксперт допустил, что длительного прекращения транзита через польский участок не произойдет, поскольку российскому газовому холдингу «нужно быть готовым к потенциальному росту спроса в будущем» и в связи с этим сохранить все маршруты транспортировки топлива, сообщает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявлял, что транзит российского газа через Польшу продолжится, несмотря на завершение срока действия транзитного соглашения с Польшей. Представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский со своей стороны заявил, что Варшава ожидает продолжения транзита российского газа через территорию страны в том объеме, в каком «Газпром» прокачивал газ до истечения контракта с РФ.

Москва, Наталья Петрова

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