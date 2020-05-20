Как Хиросима и Чернобыль: эксперт оценил последствия коронавирусной угрозы

Влияние коронавируса на человечество сравнимо с ущербом от американского ядерного удара по Хиросиме или аварии на Чернобыльской АЭС. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал управляющий партнер Transitional Markets Consultancy LLP Вадим Малкин на онлайн-конференции Центра Исследований политических элит МГИМО «Элиты будущего».

Как считает эксперт, новый вирус продемонстрировал арсенал угроз разрушительной силы. «Угроз как естественного – утечка из лабораторий или нарушение санитарных норм на рынке – так и, возможно, искусственного плана», – отметил он.

«То, что произошло, в плане биологической безопасности является одновременно и Хиросимой, и Чернобылем. Какими-то претензиями на уровне недосанкиций к Китаю со стороны Штатов и некоторых других стран по поводу поведения Китая в отношении коронавируса не закончится», – подчеркнул Малкин.

Эксперт обратил внимание, что научные эксперименты с вирусами – не конспирологическая выдумка. «Есть официальная информация, что похожие вирусы в рамках научных экспериментов были синтезированы как в Штатах, так и в Китае. В Штатах в 15 году наложен мораторий на исследования», – уточнил он.

По оценке эксперта, какой бы ни была природа вируса, его широкое распространение выявило «потребность в новом международном режиме обеспечения биологической безопасности». «Это выйдет на первый план, в том числе, и в сфере ответственности стран, которые активны в этом плане (научных биологических исследований), и которые нанесли ущерб прямо или косвенно», – заключил Малкин.

Москва, Мария Вяткина

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