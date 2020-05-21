В Москве число больных COVID-19 превысило 155 тысяч

В Москве суточный прирост новых случаев коронавируса составил 2913 человек. Как сообщил оперативный штаб, к настоящему моменту в столице зафиксировано 155 219 случаев заболевания.

За прошедшие сутки выздоровело еще 3 746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 40 682. За сутки умерли 68 человек, а общее число жертв инфекции в Москве составляет 1794 человека.

В целом в России за последние сутки в России выявлено 8849 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 127 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7289 человек.

Напомним, накануне в Москве суточный прирост больных короонавирусом впервые за три недели упал ниже трех тысяч и составил 2 699 человек

Накануне доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн допустил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа в России, вероятно, уже пройден.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.05.20

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