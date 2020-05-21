Протест госдумской оппозиции не помог: «Единая Россия» продавливает закон о федеральном реестре населения

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента бурную дискуссию вновь вызвал законопроект налоговой службы о федеральном реестре населения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция настаивала, что инициатива ФНС, разработанная еще в период, когда ее возглавлял Михаил Мишустин, противоречит Конституции РФ. Парламентарии от ЛДПР и КПРФ предложили снять документ с рассмотрения, однако представители «ЕР» были не преклонны.

На замечания к законопроекту обратил внимание депутат от ЛДПР Сергей Иванов, на что спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что для разрешения спорных вопросов на заседание прибыл глава ФНС Даниил Егоров. «Мы договорились, что сегодня при рассмотрении этого законопроекта будет участвовать руководитель ФНС. И мы после выступлений от фракций попросим его выступить перед депутатами и ответить на все вопросы», – сказал Володин.

Представитель фракции «Единая Россия» Анатолий Карпов признал, что «в том виде, в каком закон написан, он вступает в противодействие с рядом действующих законов», но при этом уточнил, что «были подготовлены 20 поправок, которые ликвидируют это противоречие».

В то же время его коллега по «ЕР» Александр Хинштейн обратил внимание, что законопроект обсуждается с 2018 года – а значит, у депутатов было достаточно времени, чтобы с ним ознакомиться. «Есть обращение председателя правительства [Михаила Мишустина] с просьбой этот законопроект рассмотреть», – добавил со своей стороны Володин, подчеркнув, что до 2023 года у парламентариев будет возможность вносить в него поправки.

Однако думскую оппозицию эти доводы не убедили. «Мы настаиваем на снятии этого закона с рассмотрения, – заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев. – Наша встреча и проработка с экспертами выяснила, что закон противоречит 23, 24 и 55 статьям Конституции и ФЗ -646 о доктрине информационной безопасности. Там прямо записано, что [недопустим] сбор информационной базы при отсутствии должной защиты – а кибер-форумы подтвердили, что нет сегодня ни одной системы, которая имеет надлежащий уровень защиты. Кроме того, он нарушает права граждан в части права на тайну частной жизни».

Тем не менее, депутат Хинштейн заявил, что возглавляемый им комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи настаивает на рассмотрении законопроекта именно 21 мая.

В итоге за предложение снять документ с рассмотрения проголосовал всего 101 депутат, против 172, шесть парламентариев воздержалось.

«Данный законопроект будет рассмотрен в повестке», – подытожил Володин.

Как сообщал «Новый День», бурные споры законопроект вызвал еще во втором чтении 12 мая. Тогда оппозиция сумела не допустить его рассмотрения в третьем чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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